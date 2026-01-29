Українська правда
Зоря підпише 24-річного хорватського вінгера

Олександр Булава — 29 січня 2026, 21:07
Луганська Зоря близька до підписання лівого вінгера Широкий Брієг Домагоя Єлавича.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

24-річний хорватський гравець незабаром має долучиться до команди Віктора Скрипника на зборах у Туреччині. Деталі угоди невідомі.

У поточному сезоні в активі вінгера 20 матчів за боснійський клуб, в яких він відзначився 4 голами та віддав 3 результативні передачі.

Першу частину сезону-2025/26 луганці завершили на 8 місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

Нагадаємо, нещодавно Зоря продовжила контракт з нападником Пилипом Будківським, а також оголосила про оренду форварда панамського Аліанса Верлея Баррера.

