Зоря розгромила австрійський клуб у спарингу

Завершився товариський матч між луганською Зорею та австрійським Санкт-Пельтенем у межах навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Український клуб здобув впевнену перемогу із рахунком 4:1.

Підопічні Бартуловича виграли обидва тайми зустрічі, а голи на свій рахунок записали Білоцерковець, Тронтель, Супряга та Вакула.

Товариський матч

6 лютого

Зоря – Санкт-Пельтен 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Білоцерковець, 36, 2:0 – Тронтель, 45, 3:0 – Супряга, 61, 3:1 – ... , 67, 4:1 – Вакула, 72

Зазначимо, що протягом зимових зборів луганці встигли зіграти три поєдинки. Підопічні Бартуловича перемогли Шкендію, а також програли Будучності та Віслі.

У наступному матчі "чорно-білі" зіграють із Вересом – зустріч заплановано на 10 лютого.

Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович підбив підсумки першої половини зимових зборів.