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Зоря розгромила австрійський клуб у спарингу

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 12:31
Гравці Зорі у 2025 році
Зоря Луганськ

Завершився товариський матч між луганською Зорею та австрійським Санкт-Пельтенем у межах навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Український клуб здобув впевнену перемогу із рахунком 4:1.

Підопічні Бартуловича виграли обидва тайми зустрічі, а голи на свій рахунок записали Білоцерковець, Тронтель, Супряга та Вакула.

Товариський матч
6 лютого

Зоря – Санкт-Пельтен 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Білоцерковець, 36, 2:0 – Тронтель, 45, 3:0 – Супряга, 61, 3:1 – ... , 67, 4:1 – Вакула, 72

Зазначимо, що протягом зимових зборів луганці встигли зіграти три поєдинки. Підопічні Бартуловича перемогли Шкендію, а також програли Будучності та Віслі.

У наступному матчі "чорно-білі" зіграють із Вересом – зустріч заплановано на 10 лютого.

Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович підбив підсумки першої половини зимових зборів.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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