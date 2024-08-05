Зоря підписала ексгравця Миная

Півзахисник Миная Тимур Кораблін став гравцем Зорі. Гравця вже заявили на сезон УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі трансферу не розголошуються.

Кораблін — вихованець запорізького футболу. Окрім Миная (25 поєдинків, 4 голи та 2 гольові передачі), він грав за Металург та Кривбас.

Нагадаємо, Минай мав шанс залишитися в УПЛ, замінивши СК Дніпро-1. Однак закарпатці поступилися у фіналі "Турніру чотирьох" Лівому Берегу, який вперше в історії здобув право виступати в елітному українському дивізіоні.

Напередодні Зоря у доданий час здолала Інгулець в матчі першого туру УПЛ.