Зоря мінімально перемогла Полісся у товариському матчі

Сьогодні, 7 вересня, відбувся контрольний поєдинок між українськими командами.

Полісся у домашньому матчі мінімально програло Зорі. У складі житомирського клубу відзначився невідомий гравець, який перебуває на перегляді.

Зазначимо, що у поєдинку зіграли 4 тайми по 30 хвилин.

Товариський матч

7 вересня

Полісся — Зоря 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Будківський, 0:2 - 77 Беніто, 1:2 - 112 гравець на перегляді

Зазначимо, що після 5 турів в Українській Прем'р-лізі житомирське Полісся набравши 10 очок посідає 2 сходинку у чемпіонаті України, а Зоря з 9 очками — шосту.