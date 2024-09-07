Зоря мінімально перемогла Полісся у товариському матчі
ФК Зоря
Сьогодні, 7 вересня, відбувся контрольний поєдинок між українськими командами.
Полісся у домашньому матчі мінімально програло Зорі. У складі житомирського клубу відзначився невідомий гравець, який перебуває на перегляді.
Зазначимо, що у поєдинку зіграли 4 тайми по 30 хвилин.
Товариський матч
7 вересня
Полісся — Зоря 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Будківський, 0:2 - 77 Беніто, 1:2 - 112 гравець на перегляді
Зазначимо, що після 5 турів в Українській Прем'р-лізі житомирське Полісся набравши 10 очок посідає 2 сходинку у чемпіонаті України, а Зоря з 9 очками — шосту.