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Зоря продовжила контракт із півзахисником

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 13:29
Зоря продовжила контракт із півзахисником
Кирило Дришлюк
Зоря Луганськ

Луганська Зоря та центральний півзахисник команди Кирило Дришлюк оголосили про підписання нового контракту.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

Строки угоди невідомі, проте зазначається, що це довгострокова угода. Попередня була чинна до 31 грудня 2025 року.

Дришлюк приєднався до луганців у сезоні-2022/23 і з того часу зіграв 46 матчів в усіх турнірах та віддав дві гольові передачі.

Раніше дирекція УПЛ оголосила розклад матчів 27 туру чемпіонату України.

Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Кирило Дришлюк Зоря Луганськ

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