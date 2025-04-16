Зоря продовжила контракт із півзахисником

Луганська Зоря та центральний півзахисник команди Кирило Дришлюк оголосили про підписання нового контракту.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

Строки угоди невідомі, проте зазначається, що це довгострокова угода. Попередня була чинна до 31 грудня 2025 року.

Дришлюк приєднався до луганців у сезоні-2022/23 і з того часу зіграв 46 матчів в усіх турнірах та віддав дві гольові передачі.

Раніше дирекція УПЛ оголосила розклад матчів 27 туру чемпіонату України.