Зоря оновила клубний сайт
Луганська Зоря презентувала новий клубний сайт.
Відтепер він доступний за новим посиланням fczorya.com.
Оновлення ресурсу прокоментував президент "чорно-білих" Євген Гєллєр.
"Враховуючи численні прохання наших вболівальників, сучасні тенденції розвитку веб-сайтів, луганська Зоря вирішила зробити подарунок фанатам – а саме: новий, сучасний сайт.
Відтепер, слідкувати за "чорно-білими" ви зможете не тільки в соціальних мережах клубу, а й на сучасному, швидкому та зручному веб-порталі.
Ви матимете змогу заходити на мобільну версію сайту, а наші іноземні читачі зможуть читати новини англійською мовою. Дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами та продовжуєте вболівати та підтримувати наш улюблений клуб", – йдеться у заяві.
За підсумками першої частини сезону УПЛ Зоря знаходиться на восьмому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 22 залікові бали.
Нагадаємо, що у заключному турі першої половини чемпіонату Зоря мінімально переграла Чорноморець.
Раніше голкіпер збірної України Анатолій Трубін запустив власний сайт.