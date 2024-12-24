Зоря оновила клубний сайт

Луганська Зоря презентувала новий клубний сайт.

Відтепер він доступний за новим посиланням fczorya.com.

Оновлення ресурсу прокоментував президент "чорно-білих" Євген Гєллєр.

"Враховуючи численні прохання наших вболівальників, сучасні тенденції розвитку веб-сайтів, луганська Зоря вирішила зробити подарунок фанатам – а саме: новий, сучасний сайт.



Відтепер, слідкувати за "чорно-білими" ви зможете не тільки в соціальних мережах клубу, а й на сучасному, швидкому та зручному веб-порталі.



Ви матимете змогу заходити на мобільну версію сайту, а наші іноземні читачі зможуть читати новини англійською мовою. Дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами та продовжуєте вболівати та підтримувати наш улюблений клуб", – йдеться у заяві.