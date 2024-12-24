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Трубін запустив власний сайт

Микита Павлів — 24 грудня 2024, 13:25
Трубін запустив власний сайт
Анатолій Трубін
S.L. Benfica

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін запустив власний сайт.

Він доступний за посиланням anatoliytrub1n.com.

На сайті зібрані досягнення українця, проєкти та новини про воротаря. Також є можливість написати адміністрації сайту.

Публікації на сайті здійснюються трьома мовами: українською, англійською та португальською.

Нагадаємо, у понеділок, 23 грудня, Бенфіка розгромила Ешторіл – 3:0, а Анатолій Трубін провів 11–й сухий поєдинок за "орлів" у нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялось, що Бенфіка пропонує Трубіну підписати новий контракт. Представники голкіпера поки не коментували цю інформацію.

Бенфіка Ешторіл Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

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