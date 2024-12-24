Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін запустив власний сайт.

Він доступний за посиланням anatoliytrub1n.com.

На сайті зібрані досягнення українця, проєкти та новини про воротаря. Також є можливість написати адміністрації сайту.

Публікації на сайті здійснюються трьома мовами: українською, англійською та португальською.

Нагадаємо, у понеділок, 23 грудня, Бенфіка розгромила Ешторіл – 3:0, а Анатолій Трубін провів 11–й сухий поєдинок за "орлів" у нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялось, що Бенфіка пропонує Трубіну підписати новий контракт. Представники голкіпера поки не коментували цю інформацію.