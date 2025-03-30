Червона картка, дубль Цурікова, стійка й поперечина: огляд матчу Зоря – Колос

Колос перервав свою чотириматчеву серію поразок, розгромивши луганську Зорю в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Андрій Цуріков оформив дубль, ще один гол на рахунку Павла Оріховського.

Зоря могла пропустити більше, але після удару від Крістіана Болівара їх врятувала стійка, а після пострілу Арінальдо Ррапая – поперечина.

Огляд матчу

Футбол – УПЛ-2024/25

22 тур, 30 березня

Зоря – Колос 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Цуріков (42), 0:2 – Цуріков (58), 0:3 – Оріховський (0:3)

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Жуніор Рейс, Вантух (Ескінья, 85), Тронтель, Попара, Яцик (Дришлюк, 65), Мічін, Білоцерковець (Слюсар, 65), Будківський (Горбач, 72)

Колос: Пахолюк, Цуріков, В.Бондаренко, Бурда, Козік, Красничі, Оріховський (Теллес, 84), Ррапай (Демченко 88), Велетень, Ковталюк (Болівар, 60), Третьяков

Попередження: Тронтель (5) – Бондаренко (55), Козин (57), Оріховський (79)

Вилучення: Тронтель (38, 2 ЖК) - ...

Перемога дозволила Колосу піднятися на 12 місце. Тепер команда з Ковалівки має 21 бал. Зоря з 29 пунктами залишилася на 8 позиції.

У наступному турі колектив Руслана Костишина вдома прийматиме Рух. Луганський клуб відправиться в гості до Ворскли.