На Зорю наклали трансферний бан, – ексгравець клубу

Колишній воротар Зорі Микита Шевченко заявив, що на луганський клуб був накладений трансферний бан.

Слова голкіпера передає портал Український Футбол.

За словами ексгравця "мужиків" з ним та Максимом Казаковим досі не розрахувалися щодо боргів по зарплатні.

З січня 2025 року Зоря, за словами Шевченка, не може реєструвати гравців, поки не закриє заборгованості колишніх футболістів.

Попри підписання Деяна Попари та Володимира Білоцерковця луганці не зможуть їх заявити на другу половину сезону Української Прем'єр-ліги через обмеження.

Нагадаємо, що Микита Шевченко та Максим Казаков покинули Зорю у 2023 році. У березні 2024-го воротар заявив, що президент клубу Євген Гєллєр не поважає гравців та не виконує взяті на себе зобов'язання.