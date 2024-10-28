Легенда Реала: Родрі виграє Золотий м'яч
Тоні Кроос
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Легенда мадридського Реала Тоні Кроос назвав іспанця Родрі переможцем Золотого м'яча 2024.
Його слова цитує журналіст Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
"Родрі буде переможцем Золотого м'яча. Особисто я ніколи не вважав значущими ці індивідуальні нагороди у футболі. Їм не місце у цьому виді спорту", – сказав Кроос.
Варто зазначити, що тривалий час фаворитом на нагороду вважався Вінісіус із Реала, але тепер головним претендентом є саме хавбек Манчестер Сіті.
Жоден гравець Реала не відвідає церемонію в Парижі, адже "королівський клуб" скасував рейс у столицю Франції за годину до відправлення. Зазначимо, що в делегацї "галактікос" мав би бути й претендент на трофей Льва Яшина – Андрій Лунін.
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