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Маркіньйос: На ЧС-2026 починається зовсім інший турнір

Олег Дідух — 29 червня 2026, 16:48
Маркіньйос: На ЧС-2026 починається зовсім інший турнір
Маркіньйос
instagram.com/marquinhosm5

Центральний захисник збірної Бразилії Маркіньйос поділився очікуваннями від матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії.

Слова гравця ПСЖ наводить Globo.

"Безумовно, матч із Японією стане для нас особливим. Це буде дуже складна гра, але ми готові. Ми провели тренування, розібрали суперника та підготували план на матч. Потрібно грамотно нейтралізувати збірну Японії – це дуже сильна команда, яка заслужено дійшла до цієї стадії. Ми також розуміємо, що багато залежить від нашої власної гри.

В останніх матчах ми додавали. Можливо, ми почали турнір не найкращим чином, але в другій грі зіграли краще, а в третій – ще сильніше. Тепер важливо використати весь накопичений досвід. Зараз починається вже зовсім інший турнір. Груповий етап – це одне, там головним було вийти до плей-оф. А матчі на вибування – це вже нове змагання. Потрібно рухатися крок за кроком",заявив захисник.

Нагадаємо, матч Бразилія – Японія відбудеться у понеділок, 29 червня, початок – о 20:00 за київським часом. У разі успіху в 1/8 фіналу Бразилія зіграє з переможцем матчу Кот-д'Івуар – Норвегія.

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Маркіньйос

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