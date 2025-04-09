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Мілан поставив Меньяну ультиматум щодо нового контракту

Олег Дідух — 9 квітня 2025, 18:09
Мілан поставив Меньяну ультиматум щодо нового контракту
Майк Меньян
Getty Images

Мілан зробив основному голкіперу збірної Франції Майку Меньяну остаточну пропозицію щодо нового контракту.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуб готовий запропонувати воротарю угоду із зарплатою в 4,5 млн євро на рік і не збирається покращувати свою пропозицію. Якщо Меньян її відхилить, то покине Мілан.

Нинішня угода Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року. Згідно з чинним контрактом, зарплата Меньяна становить 3,5 мільйони євро на рік.

Раніше повідомлялося про те, що замінити 29-річного француза в Мілані може Андрій Лунін.

Меньян виступає за Мілан із літа 2021 року. В поточному сезоні на його рахунку 44 матчі в усіх турнірах, у яких він пропустив 52 голи та 11 разів відстояв "на нуль".

Мілан Майк Меньян

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