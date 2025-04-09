Мілан поставив Меньяну ультиматум щодо нового контракту
Майк Меньян
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Мілан зробив основному голкіперу збірної Франції Майку Меньяну остаточну пропозицію щодо нового контракту.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Клуб готовий запропонувати воротарю угоду із зарплатою в 4,5 млн євро на рік і не збирається покращувати свою пропозицію. Якщо Меньян її відхилить, то покине Мілан.
Нинішня угода Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року. Згідно з чинним контрактом, зарплата Меньяна становить 3,5 мільйони євро на рік.
Раніше повідомлялося про те, що замінити 29-річного француза в Мілані може Андрій Лунін.
Меньян виступає за Мілан із літа 2021 року. В поточному сезоні на його рахунку 44 матчі в усіх турнірах, у яких він пропустив 52 голи та 11 разів відстояв "на нуль".