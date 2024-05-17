Тухель близький до того, щоб залишитися в Баварії
Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель близький до того, щоб залишитися в команді на наступний сезон.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його словами, позитивні переговори за останні 48 годин між наставником та керівництвом клубу наблизили сторони до прийняття цього рішення.
Нагадаємо, контракт німецького спеціаліста з Баварією чинний до 30 червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що Тухеля планують звільнити після закінчення поточного сезону.
Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.
Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.
Напередодні зі списку потенційних кандидатів був викреслений ще й Ганс-Дітер Флік.