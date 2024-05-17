Тухель близький до того, щоб залишитися в Баварії

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель близький до того, щоб залишитися в команді на наступний сезон.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його словами, позитивні переговори за останні 48 годин між наставником та керівництвом клубу наблизили сторони до прийняття цього рішення.

Thomas #Tuchel is getting closer to stay at #BayernMunich. Positive negotiations in the last 48 hours as reported last Tuesday. #transfers https://t.co/YY1sW1UfDM — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2024

Нагадаємо, контракт німецького спеціаліста з Баварією чинний до 30 червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що Тухеля планують звільнити після закінчення поточного сезону.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

Напередодні зі списку потенційних кандидатів був викреслений ще й Ганс-Дітер Флік.