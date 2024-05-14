Баварія може продовжити контракт з Тухелем

Головний тренер Баварії Томас Тухель може зберегти свою посаду в німецькому клубі.

Про це інформує журналіст Крістіан Фальк.

Напередодні відбулося засідання наглядової ради клубу, на якій обговорювалися подальші кроки щодо пошуку тренера на новий сезон.

Керівництво клубу обдумує можливість продовження контракту з Томасом Тухелем. При цьому тренер Брайтона Роберто Де Дзербі також залишається серйозним варіантом.

Зі списку потенційних кандидатів був викреслений Ганс-Дітер Флік.

✅ At the FC Bayern supervisory board meeting on Monday, the next steps in the search for a coach for the new season were discussed

❇️ Bayern are considering continuing with Tuchel

❇️ Roberto De Zerbi is also still a serious Option

❌ Hansi Flick is not longer a candidate at the… — Christian Falk (@cfbayern) May 13, 2024

Нагадаємо, у лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас Тухель залишить свою посаду.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.