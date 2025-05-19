Безжальний батько: Щенсний не дав сину забити шикарний гол ударом через себе

Святкування чемпіонства завжди дарує яскраві та зворушливі моменти, особливо коли до них долучаються родини футболістів. Проте цього разу курйозний і водночас видовищний епізод став справжнім хітом мережі.

Після того як Барселона достроково стала чемпіоном, на полі розпочалося велике свято. Гравці влаштували веселі міні-матчі зі своїми родинами, і серед учасників був і голкіпер Войцех Щенсний. Але головним героєм миттєво став його син, який намагався забити видовищний гол ударом через себе.

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Момент був ідеальним: хлопчик сам собі підбив м'яч, виконавши технічний і дуже красивий удар, але у воротах стояв не хто-небудь, а батько, який безжально відбив м’яч, зіпсувавши гольову казку сина.

Цей епізод миттєво став хітом у соцмережах, викликавши шквал емоцій у користувачів через суворість батька, який не дав слабинку навіть під час святкування.

Нагадаємо, напередодні Щенсний відзначився ще одним кумедним моментом під час святкування чемпіонства. Польський голкіпер запропонував своєму юному одноклубнику закурити разом із ним сигару.

Раніше воротар Барселони висловися про можливість продовжити контракт з клубом, який спливає влітку цього року.