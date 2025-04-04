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Інтер вирішив викупити орендованого захисника

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 20:04
Інтер вирішив викупити орендованого захисника
Нікола Залевський
Інтер Мілан

Міланський Інтер ухвалив рішення викупити флангового захисника Роми та збірної Польщі Ніколу Залевського.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Під час зимового трансферного вікна Інтер орендував Залевського до кінця поточного сезону з правом викупу за 6 мільйонів євро. Виступи 23-річного поляка переконали керівництво чемпіонів Італії у доцільності активації опції викупу гравця.

Для Залевського вже готовий контракт до літа 2029 року. Сам гравець також хоче продовжити кар’єру в міланському клубі.

Після переходу в Інтер Залевський взяв участь у 5 матчах за команду Сімоне Індзагі у всіх турнірах і відзначився у них однією гольовою передачею.

Раніше стало відомо, що захисник Роми Матс Гуммельс завершить кар’єрі в кінці поточного сезону.

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Нікола Залевський

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