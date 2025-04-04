Інтер вирішив викупити орендованого захисника

Міланський Інтер ухвалив рішення викупити флангового захисника Роми та збірної Польщі Ніколу Залевського.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Nicola #Zalewski wants to stay at #Inter. Ready a contract until 2029. Inter have an option to buy (€6M) from #ASRoma and are orienting to trigger it. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 3, 2025

Під час зимового трансферного вікна Інтер орендував Залевського до кінця поточного сезону з правом викупу за 6 мільйонів євро. Виступи 23-річного поляка переконали керівництво чемпіонів Італії у доцільності активації опції викупу гравця.

Для Залевського вже готовий контракт до літа 2029 року. Сам гравець також хоче продовжити кар’єру в міланському клубі.

Після переходу в Інтер Залевський взяв участь у 5 матчах за команду Сімоне Індзагі у всіх турнірах і відзначився у них однією гольовою передачею.

Раніше стало відомо, що захисник Роми Матс Гуммельс завершить кар’єрі в кінці поточного сезону.