Баєр завершує перехід ексзахисника Ліверпуля
Леверкузенський Баєр просунувся у переговорах з 32-річним камерунським захисником Жоелем Матіпом.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Оборонець відхилив декілька пропозицій від інших клубів та зацікавлений перейти у Баєр. Наразі переговори тривають.
Нагадаємо, Матіп наприкінці сезону покинув Ліверпуль, у якому він провів 8 років. У складі мерсисайдців камерунець по разу виграв усі можливі турніри й кілька років був важливою частиною команди Юргена Клоппа.
Зазначимо, що останніми роками оборонець постійно страждав від травм, через що втратив місце в основі. Раніше Жоель уже виступав у Німеччині. У період з 2009 по 2016 рік він захищав кольори Шальке.