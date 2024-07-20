Баєр завершує перехід ексзахисника Ліверпуля

Леверкузенський Баєр просунувся у переговорах з 32-річним камерунським захисником Жоелем Матіпом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Оборонець відхилив декілька пропозицій від інших клубів та зацікавлений перейти у Баєр. Наразі переговори тривають.

Нагадаємо, Матіп наприкінці сезону покинув Ліверпуль, у якому він провів 8 років. У складі мерсисайдців камерунець по разу виграв усі можливі турніри й кілька років був важливою частиною команди Юргена Клоппа.

Зазначимо, що останніми роками оборонець постійно страждав від травм, через що втратив місце в основі. Раніше Жоель уже виступав у Німеччині. У період з 2009 по 2016 рік він захищав кольори Шальке.