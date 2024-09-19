Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фулгем включився у боротьбу за ексзахисника Ліверпуля

Олександр Булава — 19 вересня, 19:48
Фулгем включився у боротьбу за ексзахисника Ліверпуля

Фулгем зацікавлений у підписанні 33-річного камерунського захисника Жоеля Матіпа.

Про це повідомив Football Insider.

Головний тренер лондонців Марку Сілва хоче зміцнити центр оборони. Проте є побоювання щодо його фізичної форми, оскільки Матіп провів лише 14 матчів минулого сезону через травму хрестоподібних зв’язок.

Також у підписанні гравця також зацікавлені Вест Гем, Вулвергемптон та Борнмут.

Нагадаємо, Матіп наприкінці минулого сезону покинув Ліверпуль, у якому він провів 8 років. Зазначимо, що останніми роками оборонець постійно страждав від травм, через що втратив місце в основі.

Напередодні Фулгем та Престон встановили рекорд за кількістю пенальті у Кубку ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ Матіп Футбольні трансфери Фулгем

Фулгем

Престон та Фулгем встановили рекорд за кількістю пенальті у Кубку ліги
Манчестер Сіті мінімально переміг Брайтон, Ліверпуль сенсаційно програв Ноттінгему у 4 турі АПЛ
Українське дербі в АПЛ: Борнмут прийме Челсі, Евертон зіграє проти Астон Вілли у 4 турі чемпіонату Англії
Борнмут оформив камбек року проти Евертона, Ман Сіті здолав Вест Гем у 3 турі АПЛ
Дербі Миколенка та Забарного, Арсенал Зінченка прийме Брайтон: розклад матчів 3 туру АПЛ

Останні новини