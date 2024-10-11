Екс-гравець Ліверпуля може завершити кар’єру в 33 роки

Колишній захисник Ліверпуля Жоель Матіп розглядає можливість завершення кар’єри гравця у віці 33 років.

Про це повідомляє Фабріціо Романо, посилаючись на Ruhr Nachrichten S04.

Матіп знаходиться у статусі вільного агента з літа поточного року, коли закінчився термін дії його контракту з Ліверпулем. Знайти новий клуб 33-річному камерунцеві досі не вдалося, незважаючи на те, що у вересні повідомлялося про інтерес з боку Фулгема.

Також претендентами на підписання Матіпа називали Барселону, Вест Гем та леверкузенський Баєр.

Зазначимо, в останні рокі Матіп часто страждав від серйозних травм. Зокрема, у грудні минулого року він порвав хрестоподібні зв’язки коліна, після чого на полі в офіційних матчах не з’являвся.