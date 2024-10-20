Неймар готовий повернутися на поле після річної відсутності

Зірковий вінгер саудівського Аль-Хіляля бразилець Неймар відновився після травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Аль-Хіляль радий повідомити, що Неймар приєднається до команди на виїздному матчі проти Аль-Айна", – йдеться у дописі.

Гра Ліги чемпіонів Азії відбудеться завтра, 21 жовтня. Початок – о 19:00 за київським часом.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain 🇧🇷



He’s back 💪@neymarjr 💙 pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024

Зазначимо, що бразилець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026. Напередодні головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезус розповідав, що Неймар не зіграє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хіляля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми вінгер встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.