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Неймар готовий повернутися на поле після річної відсутності

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 09:22
Неймар готовий повернутися на поле після річної відсутності
Getty Images

Зірковий вінгер саудівського Аль-Хіляля бразилець Неймар відновився після травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Аль-Хіляль радий повідомити, що Неймар приєднається до команди на виїздному матчі проти Аль-Айна", – йдеться у дописі.

Гра Ліги чемпіонів Азії відбудеться завтра, 21 жовтня. Початок – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що бразилець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026. Напередодні головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезус розповідав, що Неймар не зіграє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хіляля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми вінгер встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.

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Неймар

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