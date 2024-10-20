Неймар готовий повернутися на поле після річної відсутності
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Зірковий вінгер саудівського Аль-Хіляля бразилець Неймар відновився після травми.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Аль-Хіляль радий повідомити, що Неймар приєднається до команди на виїздному матчі проти Аль-Айна", – йдеться у дописі.
Гра Ліги чемпіонів Азії відбудеться завтра, 21 жовтня. Початок – о 19:00 за київським часом.
Зазначимо, що бразилець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026. Напередодні головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезус розповідав, що Неймар не зіграє до кінця 2024 року.
Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хіляля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми вінгер встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.