Інтер може повернути в Серію А зіркового вихованця Мілана

Міланський Інтер слідкую за ситуацією навколо голкіпера ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Останнім часом 25-річний італієць втратив статус беззаперечного воротаря №1 у ПСЖ. Контракт з паризьким клубом діє до літа 2026 року, існує висока ймовірність того, що угода не буде продовжена.

Цим і намагається скористатися Інтер. Основному голкіперу міланців, Яну Зоммеру, незабаром виповниться 36 років, чемпіони Італії шукають йому заміну в довгостроковій перспективі.

Втім, у боротьбі за Доннарумму Інтеру доведеться конкурувати з Баварією, Манчестер Сіті та Ліверпулем. Трансферна вартість воротаря оцінюється в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Доннарумма є вихованцем Мілана, кольори якого захищав до літа 2021 року. В ПСЖ він перейшов на правах вільного агента. Провів 70 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020.

Раніше Інтер продовжив контракт з Дензелом Думфрісом.