Динамо прийме Лівий Берег, Шахтар зіграє з Вересом у 23 турі УПЛ

У неділю, 6 квітня, 23 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться матчами трьох лідерів чемпіонату.

О 13:00 має розпочатися перший поєдинок цього ігрового дня, в якому Олександрія прийматиме криворізький Кривбас. Підопічні Руслана Ротаня наразі знаходяться на другій сходинці, відстаючи від лідируючого Динамо на 4 очки, Кривбас за 20 поєдинків заробив 35 залікових балів та розташувався на 5 позиції.

Згодом у Києві тур продовжиться матчем між київським Динамо та Лівим Берегом.

А завершиться ігровий день поєдинком між донецьких Шахтарем та рівненським Вересом.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 6 квітня

13:00. Олександрія – Кривбас

15:30. Динамо Київ – Лівий Берег

18:00. Шахтар – Верес

Нагадаємо, 23 тур стартував у п'ятницю матчем Оболоні з Інгульцем, в якому "пивовари" завдяки голу Бичека здобули мінімальну перемогу.