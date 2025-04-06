Динамо прийме Лівий Берег, Шахтар зіграє з Вересом у 23 турі УПЛ
У неділю, 6 квітня, 23 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться матчами трьох лідерів чемпіонату.
О 13:00 має розпочатися перший поєдинок цього ігрового дня, в якому Олександрія прийматиме криворізький Кривбас. Підопічні Руслана Ротаня наразі знаходяться на другій сходинці, відстаючи від лідируючого Динамо на 4 очки, Кривбас за 20 поєдинків заробив 35 залікових балів та розташувався на 5 позиції.
Згодом у Києві тур продовжиться матчем між київським Динамо та Лівим Берегом.
А завершиться ігровий день поєдинком між донецьких Шахтарем та рівненським Вересом.
Чемпіонат України – УПЛ
23 тур, 6 квітня
13:00. Олександрія – Кривбас
15:30. Динамо Київ – Лівий Берег
18:00. Шахтар – Верес
Нагадаємо, 23 тур стартував у п'ятницю матчем Оболоні з Інгульцем, в якому "пивовари" завдяки голу Бичека здобули мінімальну перемогу.