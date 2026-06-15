Тренер збірної Уругваю влаштував мовчазну акцію протесту проти комерціалізації ЧС-2026

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса перетворив офіційну фотосесію команди перед чемпіонатом світу 2026 року на мовчазну акцію протесту.

Про це повідомляє Daily Mail.

У той час, як самого Б'єлсу знімали на камеру, він демонстративно засунув руки в кишені штанів та опустив голову, пильно вдивляючись у підлогу. Таким чином тренер виступив проти надмірної комерціалізації чемпіонату світу 2026 року.

😣🇺🇾 Marcelo Bielsa looking down during FIFA's official World Cup photoshoot.



The Uruguay manager has been one of the tournament's fiercest critics, speaking out against what he sees as the growing commercialisation surrounding the World Cup. 🌎💭 pic.twitter.com/VZPDjNclXI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 15, 2026

Раніше комерціалізацію турніру засудив Юрген Клопп. Він заявив, що паузи на водопій були організовані не через турботу про здоров'я гравців, а для того, щоби з'явилися додаткові рекламні слоти.

Нагадаємо, збірна Уругваю стартує на ЧС-2026 в ніч з 15 на 16 червня матчем проти Саудівської Аравії. Початок поєдинку – о 1:00 за київським часом.