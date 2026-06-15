Тренер збірної Уругваю влаштував мовчазну акцію протесту проти комерціалізації ЧС-2026
Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса перетворив офіційну фотосесію команди перед чемпіонатом світу 2026 року на мовчазну акцію протесту.
Про це повідомляє Daily Mail.
У той час, як самого Б'єлсу знімали на камеру, він демонстративно засунув руки в кишені штанів та опустив голову, пильно вдивляючись у підлогу. Таким чином тренер виступив проти надмірної комерціалізації чемпіонату світу 2026 року.
Раніше комерціалізацію турніру засудив Юрген Клопп. Він заявив, що паузи на водопій були організовані не через турботу про здоров'я гравців, а для того, щоби з'явилися додаткові рекламні слоти.
Нагадаємо, збірна Уругваю стартує на ЧС-2026 в ніч з 15 на 16 червня матчем проти Саудівської Аравії. Початок поєдинку – о 1:00 за київським часом.