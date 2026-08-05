Манчестер Юнайтед цікавиться талановитим захисником збірної Італії

Талановитий центральний захисник Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні опинився у сфері інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інтерес перебуває на початковій стадії, скаути Манчестер Юнайтед кілька разів переглядали гравця. Здібності Скальвіні були оцінені високо, перш за все, його здатність однаково сильно діяти у схемах як із трьома, так із чотирма захисниками.

Контракт 22-річного захисника з Аталантою діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 38 мільйонів євро. На рахунку захисника 8 матчів за збірну Італії.

У травні повідомлялося про інтерес до Скальвіні з боку Ювентуса. У минулому сезоні на рахунку захисника 3 голи та 1 асист у 30 матчах за Аталанту в усіх турнірах.