Сімеоне може покинути Атлетико Мадрид

Поточний сезон може стати останнім для Дієго Сімеоне на посаді головного тренера Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Relevo.

Керівництво клубу незадоволене роботою 54-річного аргентинського фахівця. Влітку Атлетико потратив 185 мільйонів євро на посилення складу команди, проте наразі команда йде лише третьою в турнірній таблиці Ла Ліги та посідає 23 місце в Лізі чемпіонів.

Контракт Сімеоне розраховано до літа 2027 року, проте немає жодної гарантії того, що він відпрацює свою угоду до кінця. Ще одною проблемою є величезна зарплата аргентинця: 45 мільйонів євро на рік до оподаткування.

Атлетико вже готується до прощання з тренером, який очолює команду з 2011 року. На заміну йому розглядається ціла низка кандидатів, серед яких Унаї Емері, Луїс Енріке, Хулен Лопетегі, Маурісіо Почеттіно, Юрген Клопп, Марселіно Тораль, Луїс де ла Фуенте та Фернандо Торрес.

Нагадаємо, у 13 турі Ла Ліги Атлетико на виїзді обіграв Мальорку 1:0.