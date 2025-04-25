Зірковий форвард Ювентуса не зіграє з Монцою через травму
Душан Влахович
Juventus FC
Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович пропустить матч чемпіонату Італії проти Монци через травму, отриману в поєдинку з Пармою.
Про це повідомляє Sky Sports.
У футболіста виявлено перенапругу м'язів стегна, через що він буде відсутнім протягом наступних десяти днів. Окрім того, в матчі 34 туру Серії А команді не зможе допомогти Тен Копмейнерс.
Наразі туринці посідають п'яте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши до свого активу 59 очок.
Матч проти Монци відбудеться 27 квітня о 19:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що "стара синьйора" готова викласти серйозну суму за Артема Довбика.