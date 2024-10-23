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Екстренер Барселони може очолити Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 23 жовтня, 14:25
Екстренер Барселони може очолити Манчестер Юнайтед
Хаві
Getty Images

Колишній наставник Барселони Хаві Ернандес може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Mail.

За Їхньою інформацією, посередники вже двічі виходили на зв’язок з Хаві за останні місяці на рахунок роботи в Манчестер Юнайтед. Іспанець висловив готовність до нового виклику і хотів би попрацювати за межами Іспанії.

Хаві покинув посадо головного тренера Барселони влітку поточного року, він працював із командою з листопада 2021 року і привів до чемпіонства у Ла Лізі сезону-2022/23 і перемоги в Суперкубку Іспанії 2023 року.

Манчестер Юнайтед наразі очолює Ерік тен Гаг, проте його майбутнє на цій посаді під великим питанням через невдалі результати. Наразі команда йде 12-ю у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося про те, що Хаві може очолити збірну Катару.

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