Екстренер Барселони може очолити Манчестер Юнайтед

Колишній наставник Барселони Хаві Ернандес може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Mail.

За Їхньою інформацією, посередники вже двічі виходили на зв’язок з Хаві за останні місяці на рахунок роботи в Манчестер Юнайтед. Іспанець висловив готовність до нового виклику і хотів би попрацювати за межами Іспанії.

Хаві покинув посадо головного тренера Барселони влітку поточного року, він працював із командою з листопада 2021 року і привів до чемпіонства у Ла Лізі сезону-2022/23 і перемоги в Суперкубку Іспанії 2023 року.

Манчестер Юнайтед наразі очолює Ерік тен Гаг, проте його майбутнє на цій посаді під великим питанням через невдалі результати. Наразі команда йде 12-ю у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося про те, що Хаві може очолити збірну Катару.