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Колишній тренер Барселони може очолити збірну Катару

Володимир Клепач — 21 жовтня, 11:49
Колишній тренер Барселони може очолити збірну Катару
Хаві
Getty images

Футбольна асоціація Катару планує призначити Хаві наступним головним тренером національної команди.

Про це повідомляє видання Goal.com з посиланням на матеріалами катарської газети Al Raya.

Річ у тім, що тиск на нинішнього боса катарців Бартоломе Маркеса зріс після нещодавньої поразки від Ірану з рахунком 1:4 у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026.

Відзначимо, що Хаві 5 місяців тому покинув посаду керманича Барселони. Він розпочав свою кар'єру тренера на Близькому Сході, коли протягом двох років керував командою Ліги зірок Катару Аль-Садд, а потім перейшов до Ла Ліги.

Після 4 матчів у відборі на ЧС-2026 збірна Катару посідає 4 місце, набравши 4 очки.

Раніше стали відомі подробиці відходу Хаві з Барселони.

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