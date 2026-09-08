Ліверпуль у 2027 році отримає нового титульного спонсора

Новим титульним спонсором Ліверпуля стане авіакомпанія Turkish Airlines.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода набере чинності 1 червня 2027 року. Логотип Turkish Airlines буде зображений на ігрових формах чоловічої, жіночої та молодіжних команд Ліверпуля.

Деталі контракту не розголошуються, проте за інформацією ЗМІ, угода буде розрахована на 5 років, за які Ліверпуль сумарно отримає понад 300 мільйонів фунтів.

Це можна вважати рекордним спонсорським контрактом у історії АПЛ. Лондонський Арсенал отримує за співпрацю з Fly Emirates 70 мільйонів фунтів на рік, проте в цю суму включене не лише розміщення логотипу на футболках, а й право назви домашнього стадіону клубу.

З 2010 року титульним спонсором Ліверпуля є Standard Chartered. З 2027 року компанія стане глобальним партнером мерсисайдців.

Раніше Ліверпуль обіграв Іпсвіч 2:0 у 3 турі АПЛ.