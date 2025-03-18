100 тисяч фунтів на горілку і текілу: англійський форвард бурхливо відсвяткував день народження

Форвард Аль-Ахлі Айвен Тоуні вирішив не шкодувати грошей на святкування свого 29-річчя. Нападник влаштував грандіозну вечірку у лондонському клубі Little Tate, витративши понад 100 тисяч фунтів на випивку, зіркового діджея та розкішний прийом гостей.

За даними видання The Sun, свято розпочалося зі званої вечері в елітному ресторані, а потім перемістилося до нічного клубу, де Тоні замовив дорогий алкоголь, включаючи пляшки Belvedere Vodka за 2 тисячі фунтів і преміальну текілу. Під ранок гравець проявив щедрість і заявив, що всі напої для жінок – за його рахунок до самого світанку!

Серед гостей також були зіркові футболісти: Майкл Олісе (Баварія), Трево Чалоба (Челсі) та Джо Гомес (Ліверпуль).

За діджейським пультом стояв культовий репер Chip, який запалював натовп і присвячував треки імениннику. На екранах клубу сяяло неонове "IVAN", а сам футболіст запалював на танцполі.

О 2-й ночі вечірка перемістилася у п’ятизірковий готель Rosewood у центрі Лондона, де святкування тривало до 6 ранку.

Нагадаємо, Тоуні влітку перейшов до Аль-Ахлі з Брентфорда за 40 мільйонів фунтів. Його контракт з клубом розрахований до 2028 року, а зарплата становить 403 тисячі фунтів на тиждень.

Раніше повідомлялося, що зірку Манчестер Сіті помітили у нетверезому стані біля одного з англійський пабів.