Сміх і гріх: Колишній гравець Манчестер Сіті не дав пробити пенальті новачку, щоб самому схибити

Айвен Тоуні втратив шанс забити перший гол за Аль-Ахлі через рішення партнера по команді.

Англієць не зміг забити свій перший гол у складі нової команди через рішення одного зі своїх партнерів по команді під час матчу Ліги чемпіонів АФК проти іранського Персеполіса. У поєдинку, що відбувся в Джидді, Аль-Ахлі отримав шанс забити з пенальті у другому таймі, але Тоні не дозволили виконати удар.

Замість нього до м'яча підійшов зірковий алжирець Ріяд Марез, проте, голкіпер Персеполіса Алексус Гендус впевнено парирував удар вінгера.

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Таке рішення викликало здивування у вболівальників, адже Тоуні відомий як один із найкращих виконавців пенальті у світі.

За свою кар'єру Тоуні забив 30 пенальті і лише двічі промахнувся. Водночас у Мареза на рахунку 11 промахів з пенальті, хоча до цього матчу він реалізував усі чотири удари за Аль-Ахлі.

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Незважаючи на невдачу Ріяда, Аль-Ахлі все ж переміг у матчі з рахунком 1:0.

Нагадаємо, Тоуні перейшов до Аль-Ахлі з Брентфорда за 40 мільйонів фунтів. Його контракт розрахований до 2028 року, а зарплата становить 403 тисячі фунтів на тиждень, що робить його одним із найбільш високооплачуваних англійських гравців.

The Sun

За даними видання The Sun, більше Айвена заробляє лише форвард Баварії Гаррі Кейн.