Сміх і гріх: Колишній гравець Манчестер Сіті не дав пробити пенальті новачку, щоб самому схибити
Айвен Тоуні втратив шанс забити перший гол за Аль-Ахлі через рішення партнера по команді.
Англієць не зміг забити свій перший гол у складі нової команди через рішення одного зі своїх партнерів по команді під час матчу Ліги чемпіонів АФК проти іранського Персеполіса. У поєдинку, що відбувся в Джидді, Аль-Ахлі отримав шанс забити з пенальті у другому таймі, але Тоні не дозволили виконати удар.
Замість нього до м'яча підійшов зірковий алжирець Ріяд Марез, проте, голкіпер Персеполіса Алексус Гендус впевнено парирував удар вінгера.
Таке рішення викликало здивування у вболівальників, адже Тоуні відомий як один із найкращих виконавців пенальті у світі.
За свою кар'єру Тоуні забив 30 пенальті і лише двічі промахнувся. Водночас у Мареза на рахунку 11 промахів з пенальті, хоча до цього матчу він реалізував усі чотири удари за Аль-Ахлі.
Незважаючи на невдачу Ріяда, Аль-Ахлі все ж переміг у матчі з рахунком 1:0.
Нагадаємо, Тоуні перейшов до Аль-Ахлі з Брентфорда за 40 мільйонів фунтів. Його контракт розрахований до 2028 року, а зарплата становить 403 тисячі фунтів на тиждень, що робить його одним із найбільш високооплачуваних англійських гравців.
За даними видання The Sun, більше Айвена заробляє лише форвард Баварії Гаррі Кейн.