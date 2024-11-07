Салах може перейти в саудівський клуб

Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах став трансферною ціллю саудівського Аль-Хіляля.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Команда планує підписати футболіста після завершення його контракту з мерсисайдцями влітку 2025 року. Також вони хочуть оформити перехід до початку клубного чемпіонату світу.

Цього сезону єгиптянин зіграв 16 матчів за свій клуб, забив 9 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Салах випередив іншого легендарного гравця мерсисайдців Роббі Фаулера у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.