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Мартінес: Золотий м’яч? Розраховував на більше, ніж сьоме місце

Олег Дідух — 31 жовтня, 17:34
Мартінес: Золотий м’яч? Розраховував на більше, ніж сьоме місце
Лаутаро Мартінес
ФК Інтер

Форвард міланського Інтера Лаутаро Мартінес, який посів сьоме місце у голосуванні за Золотий м’яч-2024, зізнався, що очікував опинитися на вищій підсумковій позиції.

Аргентинця цитує Даніеле Марі.

"Чесно кажучи, я розраховував на щось більше, ніж сьоме місце. Мені є куди прогресувати, але я працюю задля Інтера та збірної Аргентини. Такі нагороди не завжди справедливі.

Зараз я повернув собі оптимальну форму, хоч і з запізненням, бо я мало відпочивав влітку. Відчіуваю втому, але ми всі працюємо задля того, щоб ставати кращими", – заявив форвард.

Нагадаємо, вчора Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром-легіонером в історії Інтера, забивши у ворота Емполі (перемога 3:0) свій 134-й гол за міланський клуб.

Золотий м'яч Інтер Лаутаро Мартінес

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