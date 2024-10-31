Мартінес: Золотий м’яч? Розраховував на більше, ніж сьоме місце
Лаутаро Мартінес
ФК Інтер
Форвард міланського Інтера Лаутаро Мартінес, який посів сьоме місце у голосуванні за Золотий м’яч-2024, зізнався, що очікував опинитися на вищій підсумковій позиції.
Аргентинця цитує Даніеле Марі.
"Чесно кажучи, я розраховував на щось більше, ніж сьоме місце. Мені є куди прогресувати, але я працюю задля Інтера та збірної Аргентини. Такі нагороди не завжди справедливі.
Зараз я повернув собі оптимальну форму, хоч і з запізненням, бо я мало відпочивав влітку. Відчіуваю втому, але ми всі працюємо задля того, щоб ставати кращими", – заявив форвард.
Нагадаємо, вчора Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром-легіонером в історії Інтера, забивши у ворота Емполі (перемога 3:0) свій 134-й гол за міланський клуб.