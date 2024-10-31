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Мартінес став найкращим бомбардиром-легіонером в історії Інтера

Олег Дідух — 31 жовтня, 13:23
Мартінес став найкращим бомбардиром-легіонером в історії Інтера
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром-легіонером в історії Інтера.

Вчора міланський клуб у 10 турі Серії А на виїзді розгромив Емполі 3:0, 27-річний аргентинець у цьому матчі забив третій гол на 79-й хвилині. Для форварда цей м’яч став 134-м в кар’єрі за Інтер.

Він випередив угорця Іштвана Ньєрша, який у 1948 – 1954 роках забив за міланський клуб 133 голи у 182 матчах. Мартінесу для того, щоб забити 134 голи, знадобилося 293 матчі. Він виступає за клуб з літа 2018 року.

На даний момент Лаутаро посідає сьоме місце в списку найкращих бомбардирів в історії Інтера. Попереду нього – лише шестеро італійців: Беніто Лоренці (143 голи), Луїджі Чевеніні та Сандро Маццола (по 158), Роберто Бонінсенья (171), Алессандро Альтобеллі (209) та Джузеппе Меацца (284).

Лаутаро Мартінес

Лаутаро Мартінес

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