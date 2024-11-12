Колишній тренер збірної Аргентини очолив Ренн

Ренн призначив на посаду головного тренера Хорхе Сампаолі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

На посаді головного тренера Рена Сампаолі замінив Жюльєна Стефана, якого звільнили минулого тижня. Після цього його обов’язки тимчасово виконував наставник молодіжної команди Себастьєн Тамбуре.

Наразі Ренн посідає 13-те місце у Лізі 1 і знаходиться у двох очках від зони вильоту, незважаючи на серйозні інвестиції у посилення складу команди минулого літа.

Сампаолі вже працював у Франції у 2021 – 2022 роках з Марселем. Також 65-річний фахівець відомий по роботі зі збірними Аргентини та Чилі, Севільєю, Сантосом, Атлетіко Мінейро та Фламенго.

У жовтні повідомлялося про те, що Сампаолі пропонував свої послуги Дженоа.