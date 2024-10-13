Екстренер збірної Аргентини запропонував свої послуги Дженоа
Відомий аргентинський тренер Хорхе Сампаолі запропонував свої послуги клубу Руслана Маліновського, Дженоа.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
Генеральний директор Дженоа Андрес Бласкес прокоментував цю інформацію:
"Агенти справді запропонували його нам, проте на даний момент ми не розглядаємо можливість зміни головного тренера", – заявив Бласкес.
Останніми днями в італійських ЗМІ ходять чутки про те, що нинішнього наставника Дженоа Альберто Джилардіно можуть звільнити у разі поразки від Болоньї у наступному турі Серії А. Матч відбудеться в п’ятницю, 19 жовтня.
На даний момент Дженоа посідає 18-те місце у турнірній таблиці Серії А з 5 очками у 7 турах.
Нагадаємо, на початку жовтня Джена виставили на продаж.