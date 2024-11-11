Екстренер збірної Аргентини може очолити Ренн

Відомий аргентинський тренер Хорхе Сампаолі може повернутися у Лігу 1. Фахівець близьким до призначення у Ренн.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу хоче бачити на посаді головного тренера саме 65-річного аргентинського спеціаліста.

Сампаолі раніше вже працював у Франції. З лютого 2021 року по липень 2022 року він очолював Марсель. Також він працював зі збірними Чилі та Аргентини, із Севільєю, Сантусом та Атлетико Мінейру.

Напередодні Ренн звільнив Жюльєна Стефана. Виконуватиме обов'язки головного тренера "червоно-чорних" Себастьєн Тамбуре, який очолює молодіжну команду.

Клуб вклав велику суму на посилення складу у літнє трансферне вікно, але це не дало результату. Наразі Ренн посідає 13-те місце у Лізі 1 і знаходиться у двох очках від зони вильоту.