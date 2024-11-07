Ренн звільнив головного тренера і вже підшукав йому зіркову заміну
Французький Ренн звільнив Жюльєна Стефана з посади головного тренера.
Про це пресслужба клубу повідомила у соцмережі Х.
Разом із фахівцем команду залишають ще два асистенти Дені Занько та Бузіан Бенараїбі.
Виконуватиме обов'язки головного тренера "червоно-чорних" Себастьєн Тамбуре, який очолює молодіжну команду.
Клуб вклав велику суму на посилення складу у літнє трансферне вікно, але це не дало результату. Наразі Ренн посідає 13-е місце у Лізі 1 і знаходиться у двох очках від зони вильоту.
Тим часом, видання L'Équipe повідомило, що очолити команду може відомий аргентинський тренер Хорхе Сампаолі.
Наголошується, що керівництво клубу вже погодило умови контракту з аргентинським фахівцем.
Сампаолі раніше вже працював у Франції. З лютого 2021 року по липень 2022 року екстренер збірної Аргентини очолював Марсель.