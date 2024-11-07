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Ренн звільнив головного тренера і вже підшукав йому зіркову заміну

Олексій Мурзак — 7 листопада 2024, 16:56
Ренн звільнив головного тренера і вже підшукав йому зіркову заміну
Жюльєн Стефан
staderennais.com

Французький Ренн звільнив Жюльєна Стефана з посади головного тренера.

Про це пресслужба клубу повідомила у соцмережі Х.

Разом із фахівцем команду залишають ще два асистенти Дені Занько та Бузіан Бенараїбі.

Виконуватиме обов'язки головного тренера "червоно-чорних" Себастьєн Тамбуре, який очолює молодіжну команду.

Клуб вклав велику суму на посилення складу у літнє трансферне вікно, але це не дало результату. Наразі Ренн посідає 13-е місце у Лізі 1 і знаходиться у двох очках від зони вильоту.

Тим часом, видання L'Équipe повідомило, що очолити команду може відомий аргентинський тренер Хорхе Сампаолі.

Наголошується, що керівництво клубу вже погодило умови контракту з аргентинським фахівцем.

Сампаолі раніше вже працював у Франції. З лютого 2021 року по липень 2022 року екстренер збірної Аргентини очолював Марсель.

Ренн

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