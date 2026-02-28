Відома голівудська акторка завітала на матч Спортинга, влаштувавши шоу на полі

Голлівудська акторка Сідні Свіні несподівано з'явилася на матчі чемпіонату Португалії в Лісабоні й буквально вкрала увагу трибун.

Після фінального свистка гри між Спортінг та Ешторіл Прайя (3:0) зірка серіалу "Ейфорія" спустилася на поле й продемонструвала, що з м'ячем на "ти".

У мережі швидко розлетілося відео, де Свіні у стильному луці впевнено жонглює м'ячем, пробує дриблінг і навіть грається з клубним маскотом.

Sydney Sweeney no campo de Alvalade a jogar á bola! pic.twitter.com/ZODYAAN0Co — Task (@ImRealTask) February 27, 2026

28-річній акторці також вручили футболку Спортінга, чим вона і похизувалася в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що зіркові футболісти АПЛ засипали соцмережі Сідні повідомленнями із проханням сходити з ними на побачення.