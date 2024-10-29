Голівудська актриса затролила Реал після церемонії Золотого м'яча

Вчора, 28 жовтня, пройшла довгоочікувана церемонія нагородження Золотого м'яча у Парижі.

Володарем головної нагороди став Родрі, що сильно сильно збентежило Реал, який майже до останнього вірив у тріумф Вінісіуса Жуніора. Зранку стало відомо, що бразилець не отримає нагороду, тому "вершкові" вирішили бойкотувати церемонію.

Навіть без мадридців було на кого подивитись, бо окрім футболістів цей урочистий вечір відвідала і відома голівудська акторка Наталі Портман.

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Одразу після церемонії нагородження гравці Барселони попросили зробили спільне фото із селебриті, але вона не тільки виконала прохання футболістів, але й зробила потужний тролінг на адресу мадридського Реала.

Портман поставила чотири пальці, натякаючи на кількість забитих голів "синьо-гранатових" в Ель Класіко. Гравці були здивовані, а Наталі посміялася.

Нічого дивного, адже Наталі Портман є палкою шанувальницею футболу, а також співзасновницею жіночого клубу Енджел Сіті, що базується в Лос-Анджелесі. Її залучення до футболу почалося з ідеї підтримати розвиток жіночого спорту після Чемпіонату світу 2019 року.

Портман об’єднала зусилля з іншими знаменитостями, такими як Єва Лонгорія, Серена Вільямс, Дженніфер Гарнер та колишніми футболістками, щоб надати більше можливостей жінкам у спорті.