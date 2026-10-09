Не хочу грати у футболці іншого клубу: капітан Атлетика назвав команду, у якій закінчить кар'єру

Капітан Атлетик Більбао Іньякі Вільямс зізнався, що планує закінчити ігрову кар'єру у баскському клубі.

Його слова наводить Marca.

"Не хочу грати у футболці іншого клубу, окрім Атлетика. Тут я завершу кар'єру. Я дуже пишаюся тим, що зміг стати частиною цього клубу. Коли в Атлетику вирішать, що я більше не є важливим гравцем для команди, я сам відійду вбік. Коли піду, приходитиму на "Сан-Мамес" із сином, щоб дивитися, як зростають нові легенди", – заявив Вільямс.

За спиною 32-річного форварда – 516 ігор за "червоно-білих" (116 голів і 74 асисти). Разом із "басками" завоював три титули – Кубок Іспанії (2023/24) та два тріумфи у Суперкубку країни (2015/16 та 2020/21).

Іньякі пов'язаний чинним контрактом із іспанським клубом до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Раніше лідером Атлетика цікавилися топові європейські гранди – ПСЖ, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Реал Мадрид та інші.

У вересні 2026-го Вільямс оголосив про закінчення кар'єри у збірній Гани.

Додамо, що Атлетик Більбао після семи турів посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги-2026/27, маючи у своєму активі 8 балів.