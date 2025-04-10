Забарний знаходиться у шортлисті англійського топклубу

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі.

Про це повідомляє Саймон Філліпс.

За його інформацією, влітку Челсі планує підсилити центр оборони, і Забарний знаходиться у шортлисті "Синіх" на цю позицію.

Окрім українця, Челсі також розглядає кандидатури його партнера по Борнмуту Діна Хейсена, а також Джонатана Та із Баєра, Марка Гехі (Крістал Пелас), Лоїка Баде (Севілья), Давіда Ганцко (Феєнорд) і двох гравців Бенфіки – Томаса Араужо та Антоніо Сілви.

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 32 матчі. В останніх трьох поєдинках головний тренер "вишень" Андоні Іраола змінював гравця по ходу матчу.

Раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла.