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Помер колишній головний тренер збірних Естонії і Нідерландів

Руслан Травкін — 16 квітня 2025, 13:14
Помер колишній головний тренер збірних Естонії і Нідерландів
Мартен Ван Гент
gelderlander.nl

На 79-му році життя помер нідерландський баскетбольний тренер Мартеен ван Гент.

Про це повідомив Ad.nl.

Мартен останні роки серйозно хворів. Це підтвердила його сім'я у соцмережах, а також опублікувала відео з ним. У ньому фахівець, схоже, уже розумів, що невдовзі помре.

"Я ні про що не шкодую, я б зробив усе знову точно так само. Без жодних проблем.

Повідомлення для людей? Докладайте усіх зусиль, старайтеся до кінця. Ось і все", – сказав ван Гент.

За кар'єру він очолював клуби Нідерландів, Бельгії та Естонії. З 1997 до 1999 був головним тренером естонської збірної, а з 2001 до 2003 очолював національну команду Нідерландів.

Нагадаємо, у 37-річному віці померла Оюнн Гріндем Могстад, триразова чемпіонка Норвегії з легкої атлетики.

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