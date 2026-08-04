Фулгем відхилив пропозицію Роми щодо трансферу екслідера Шахтаря

Італійська Рома намагалася підписати лівого вінгера англійського Фулгема Кевіна.

Про це повідомляє Ge Globo.

Англійський клуб відхилив пропозицію італійців у розмірі 50 мільйонів євро.

Однак "дачники" відхилили пропозицію римлян, адже не готові відпускати одного зі своїх лідерів команди у це літнє трансферне вікно 2026.

Не виключено, що Фулгем отримає нові пропозиції на трансфер 23-річного бразильця, за якого свого часу англійський клуб віддав донецькому Шахтарю 40 мільйонів гарантованої виплати та ще 5 мільйонів у вигляді бонусів за досягнення.

За Кевіном активно стежать кілька інших неназваних клубів із Серії А.

Нагадаємо, що бразильський вінгер грає за "дачників" із вересня 2025-го. Відтоді провів за команду 31 матч (3 голи та 4 асисти).

Його чинний контракт із Фулгемом розрахований до 30 червня 2030-го та також включає опцію пролонгації співпраці ще на рік. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Рома працює над трансфером нападника мадридського Реала Ендріка.