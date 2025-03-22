Зірка Вулвергемптона отримав додатковий матч дискваліфікації

Вінгер Вулвергемптона Матеус Кунья отримав додатковий матч дискваліфікації через свою поведінку у матчі Кубку Англії з Борнмутом (1:1, 4:5 по пен.).

Про це повідомляє ESPN.

У тому поєдинку бразилець отримав пряму червону за підсумками сутички із Мілошом Керкезом, але встиг ще наговорити зайвого арбітру.

Футбольна асоціація ухвалила рішення додати ще один матч дискваліфікації до тих трьох, на які вже мав Кунья. Таким чином, гравець з'явиться на полі вже 19 квітня у матчі з Тоттенгемом.

Зазначимо, що це вже друге відсторонення Матеуса від футболу у сезоні-2024/25. Раніше вінгер був покараний двома поєдинками без футболу за підсумками матчу з Іпсвічем.

У поточній кампанії Кунья зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше футболіст підписав новий довгостроковий контракт з Вулвергемптоном.