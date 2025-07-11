Дьокереш не приїде на тренувальний збір Спортинга
Віктор Дьокереш
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Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш не планує прибувати на тренувальний збір лісабонського Спортинга.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Завтра, 12 липня, Спортинг вийде із відпустки та розпочне підготовку до нового сезону. Дьокереш ще 5 днів тому попередив керівництво клубу про те, що не збирається приєднуватися до команди та брати участь у матчах.
Таке рішення 27-річного гравця пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом Спортингу Фредеріко Варандашем. Минулого року вони уклали джентльменську угоду про те, за яку суму Дьокереша продадуть цього літа, проте зараз президент її не дотримується.
У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.