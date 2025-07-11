Дьокереш не приїде на тренувальний збір Спортинга

Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш не планує прибувати на тренувальний збір лісабонського Спортинга.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨❤️🤍 Viktor Gyökeres will not show up in training at Sporting today, tomorrow or at any moment this summer.



His decision is clear as reported during the week: he only wants Arsenal, it’s over with Sporting.



Gyökeres also informed Sporting president about that 5 days ago. pic.twitter.com/JARkhRGO2B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2025

Завтра, 12 липня, Спортинг вийде із відпустки та розпочне підготовку до нового сезону. Дьокереш ще 5 днів тому попередив керівництво клубу про те, що не збирається приєднуватися до команди та брати участь у матчах.

Таке рішення 27-річного гравця пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом Спортингу Фредеріко Варандашем. Минулого року вони уклали джентльменську угоду про те, за яку суму Дьокереша продадуть цього літа, проте зараз президент її не дотримується.

У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.