50-річна зірка Голлівуду знялася у відвертій фотосесії для мексиканського футбольного клубу
П'ятдесятирічна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія запали у соцмережах в якості співвласниці мексиканського футбольного клубу Некакса.
Зірка приєдналася до групи інвесторів у 2021 році, разом із такими знаменитостями, як Райан Рейнольдс, Роб МакЕлхенні, Месут Озіл, Кейт Аптон, Оделл Бекхем-молодший та інші.
Нещодавно Ева з’явилася у клубній формі для нової фотосесії, частково приуроченої до прем’єри документального серіалу "Bienvenidos a Necaxa" – мексиканського аналога успішного "Welcome to Wrexham".
Серіал виробляється на FX та Disney+ Latin America і розповість про трансформацію столітнього клубу після переїзду до міста Аґваскальєнтес.
Ніні під опікою зіркового інвесторського складу Некакса прагне повернутися до топу мексиканського футболу. Єва Лонгорія активно залучена до процесу: вона знялася у фотосесії в клубній формі, бере участь у зустрічах з тренерами й виступає у ролі продюсерки серіалу разом із Рейнольдсом та МакЕлхенні.
Раніше повідомлялося, що чемпіонка світу з ковзанярського спорту знялася в оголеній фотосесії для журналу Playboy.