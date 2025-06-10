50-річна зірка Голлівуду знялася у відвертій фотосесії для мексиканського футбольного клубу

П'ятдесятирічна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія запали у соцмережах в якості співвласниці мексиканського футбольного клубу Некакса.

Зірка приєдналася до групи інвесторів у 2021 році, разом із такими знаменитостями, як Райан Рейнольдс, Роб МакЕлхенні, Месут Озіл, Кейт Аптон, Оделл Бекхем-молодший та інші.

Нещодавно Ева з’явилася у клубній формі для нової фотосесії, частково приуроченої до прем’єри документального серіалу "Bienvenidos a Necaxa" – мексиканського аналога успішного "Welcome to Wrexham".

Серіал виробляється на FX та Disney+ Latin America і розповість про трансформацію столітнього клубу після переїзду до міста Аґваскальєнтес.

Читайте також : Відео Фото Любов по-голлівудськи. Як Дедпул з другом подарували Рексему казку

Ніні під опікою зіркового інвесторського складу Некакса прагне повернутися до топу мексиканського футболу. Єва Лонгорія активно залучена до процесу: вона знялася у фотосесії в клубній формі, бере участь у зустрічах з тренерами й виступає у ролі продюсерки серіалу разом із Рейнольдсом та МакЕлхенні.

Раніше повідомлялося, що чемпіонка світу з ковзанярського спорту знялася в оголеній фотосесії для журналу Playboy.