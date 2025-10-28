Дибала готовий піти на скорочення зарплати в Ромі

Іменитий аргентинський форвард Пауло Дибала готовий піти на скорочення зарплати задля того, щоби залишитися в Ромі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Чинний контракт Дибали діє до кінця червня 2026 року. Очікується, що найближчими тижнями сторони розпочнуть переговори щодо нової угоди.

При цьому, Рома зможе продовжувати платити 31-річному аргентинцеві ту ж зарплату, яку він отримує наразі – 8 мільйонів євро на рік. Дибала готовий піти на скорочення зарплати задля того, щоби залишитися в столичному клубі.

Нападник перейшов у Рому з Ювентуса влітку 2022 року на правах вільного агента. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи в 7 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість Дибали оцінюється в 8 мільйонів євро.