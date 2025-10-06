Рома хоче продовжити контракт із Дибалою

Іменитий форвард Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала незабаром може продовжити контракт з італійським клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, обидві сторони задоволені співпрацею та хочуть її продовжити. Найближчими тижнями спортивний директор Роми Фредерік Массара зустрінеться з оточенням Дибали, щоби обговорити новий контракт.

31-річний аргентинець перейшов у Рому влітку 2022 року з туринського Ювентуса на правах вільного агента. Його чинний контракт діє до літа 2026 року.

У поточному сезоні Дибала взяв участь у чотирьох матчах Серії А, сумарно провівши на полі 137 хвилин. Результативними діями не відзначався. Декілька днів тому форвард відновився після травми.