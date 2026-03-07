Одноклубник Довбика переніс операцію – ЗМІ

Відтягнутий форвард римської Роми Пауло Дибала був змушений лягти на хірургічний стіл консервативного лікування запаленого колінного суглоба, яке не принесло результату.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аргентинець не виходив на футбольне поле з 25 січня, коли Рома розписала нічию 1:1 проти Мілана у Серії А.

Цікаво, що атакувальний футболіст навіть розпочав одне з тренувань із загальною групою команди, але через декілька хвилин після початку відчув дискомфорт у коліні. Після додаткових обстежень було ухвалено рішення провести операцію.

Дибалі діагностували розрив зовнішнього меніска. Відновлення Пауло може скласти близько 1,5 місяці.

У поточному сезоні-2025/26 Дибала взяв участь у 22-х матчах "вовків", у яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

Відзначимо, що аргентинський форвард виступає за римський колектив липня 2022-го. Відтоді провів у футболці італійського клубу 135 ігор (45 м'ячів і 26 гольових передач). Його контракт із Ромою розрахований до кінця цього сезону.

Нагадаємо, що також Рома втратила українського форварда Артема Довбика, який також був прооперований через ушкодження зв'язок. Реабілітація українця триватиме щонайменше два місяці.